Widerstand gegen Corona-Regeln

Hannover Mit Kundgebungen und einer Demonstration haben in Hannover nach Polizeiangaben mehr als 1000 Menschen gegen die ihrer Ansicht nach überzogenen Corona-Maßnahmen protestiert. Sie beklagten am Samstag unangemessene Eingriffe in die Grundrechte und staatliche Willkür. Viele Demonstranten hielten sich nicht an die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, sodass die Polizei die Demo mehrmals unterbrach und an die Tragepflicht erinnerte, die gerichtlich bestätigt worden war.