Neue Anreize für mehr Lehrer

Hannover /Wilhelmshaven Das Kultusministerium will in besonders vom Lehrermangel betroffenen Regionen stärkere Anreize schaffen, um Pädagogen anzuwerben. Dabei geht es zum Beispiel um Personalgewinnungszuschläge für die Besetzung von Stellen an den Haupt-, Real- und Oberschulen. Das Sonderprogramm „Starke Sek I-Schulen“ soll in den Regionen Salzgitter, Heidekreis, Holzminden, Nienburg und Wilhelmshaven laufen. Dort lag die Unterrichtsversorgung in den vergangenen Jahren unter dem Landesdurchschnitt. Kritik gab es von FDP und Grünen.