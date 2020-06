Wohlfahrtsverbände sind gegen Masken

Hannover Die niedersächsischen Wohlfahrtsverbände haben die Maskenpflicht in den Werkstätten für behinderte Menschen kritisiert. Eine solche Pflicht sei nicht zumutbar und zudem „pauschal diskriminierend“, sagte die Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Birgit Eckhardt, am Dienstag in Hannover. Eine solche Regelung stehe eindeutig im Widerspruch zum Inklusionsgedanken. Seit dem 25. Mai dürfen die Beschäftigten wieder in eingeschränktem Umfang in den Werkstätten arbeiten.

