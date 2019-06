Zäune zum Schutz vor Gaffern erprobt

Hannover Zum Schutz vor Gaffern an Unfallstellen hat das niedersächsische Verkehrsministerium die A 2 und die A 7 mit mobilen Sichtschutzzäunen ausgestattet. Die Autobahnmeisterei Hannover kann die Zäune bei Bedarf aufstellen, um Opfer und Retter abzuschirmen. Die Zäune verhinderten Staus und hielten Gaffer davon ab, plötzlich abzubremsen und sich und andere zu gefährden, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Freitag. Die Arbeit für Rettungskräfte und Polizei würde so erleichtert. Die Barrieren werden zunächst ein Jahr lang auf den Autobahnen erprobt und gründlich ausgewertet.