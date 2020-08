Zukunftstag jetzt endgültig abgesagt

Hannover Aufgrund der Corona-Krise und der schwer absehbaren Infektionsentwicklung in den kommenden Monaten findet der niedersächsische Zukunftstag für Jungen und Mädchen in diesem Jahr endgültig nicht mehr statt. Das teilte das Kultusministerium des Landes am Freitag mit. Dadurch hätten Schüler, Schulen, Unternehmen und Verwaltungen jetzt Planungssicherheit, so Kultusminister Grand Hendrik Tonne (SPD) – auch wenn es vor allem für die Schüler sehr bedauerlich sei.

Der ursprünglich für den 26. März geplante Tag war zunächst temporär abgesagt worden. Neben Niedersachsen trafen auch die übrigen Bundesländer die Entscheidung, den Aktionstag abzusagen. Der nächste „Girls-Day“ und „Boys–Day“ soll am 22. April 2021 stattfinden.