Zwei Pferde von Wölfen gerissen

Hannover Zwei in Niedersachsen getötete Pferde sind von Wölfen aus dem Rodewalder Rudel gerissen worden. Bei DNA-Analysen seien Speichelspuren von jeweils mindestens zwei Tieren des Rudels nachgewiesen worden, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums in Hannover am Freitag mit.

Der Leitwolf des Rudels war monatelang zum Abschuss freigegeben, weil er Schutzzäune überwunden und auch Rinder gerissen hatte. Er konnte aber nicht erlegt werden. Nun sei das Befürchtete eingetreten, sagte Umweltminister Olaf Lies. „Der Rodewalder Rüde hat sein problematisches Jagdverhalten nicht eingestellt, sondern übt offenkundig seine Techniken zur Tötung großer Huftiere mit seinen Nachkommen weiter ein“, sagte der SPD-Politiker.

