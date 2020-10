137 000 Euro Strafen für Pannen beim Datenschutz

Hannover Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen hat in diesem Jahr bisher Bußgelder in Höhe von 137 000 Euro verhängt. Die Behörde erhielt dabei bis Mitte Oktober 1920 Beschwerden zu Datenschutzverstößen und Hunderte Meldungen zu Datenpannen. Das teilte die Behörde in Hannover auf Anfrage mit.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der gemeldeten Verstöße: Im gesamten Jahr 2019 registrierte die Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel nur 1882 Beschwerden. Die Vorfälle waren allerdings im Schnitt gravierender, denn die Summe der insgesamt verhängten Strafen lag bei 480 000 Euro. Von den Geldbußen beider Jahre, die sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen zahlen müssen, sind nach Angaben der Behörde einige noch nicht rechtskräftig. Betroffene hatten hier Widerspruch eingelegt oder dagegen geklagt.

Die Datenschutzbeauftragten in den Bundesländern kontrollieren die Einhaltung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung. Inzwischen dürfen die Behörden selbst höhere Bußgelder festlegen. Behördensprecher Philip Ossenkopp sagte, dies sei für eine bessere Umsetzung des Datenschutz hilfreich.