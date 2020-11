Fachwerk-Häuser: Großbrand verwüstet Altstadt

Hannoversch Münden Erst nach rund 24 Stunden hat die Feuerwehr einen Brand in der historischen Fachwerk-Altstadt von Hannoversch Münden im Kreis Göttingen gelöscht. Betroffen sind mindestens sechs bis sieben Häuser, einige wurden bei dem Feuer komplett zerstört, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Der Großbrand war am Freitagabend ausgebrochen und hat einen Schaden von mehreren Millionen Euro angerichtet. Verletzte gab es nicht, alle Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.

Flammen greifen über

Das Feuer war in einem Geschäftshaus ausgebrochen. In dem Gebäude war nach Polizeiangaben ein Schuhgeschäft untergebracht. Das Erdgeschoss und die erste Etage dienten demnach als Verkaufsraum, die zweite Etage als Lager. Die Flammen griffen auf mehrere benachbarte Fachwerkhäuser über, die evakuiert wurden. Wegen der dichten Bebauung gestaltete sich die Brandbekämpfung in der Nacht sehr schwierig.

Die Feuerwehr kämpfte mit einem Großaufgebot gegen die Flammen: Rund 170 Einsatzkräfte aller umliegenden Feuerwehren waren vor Ort. Das Haus, in dem der Brand ausbrach, wurde zum Teil abgerissen, um an weitere Brandherde zu kommen. Auch am Sonntag waren noch einige Straßenzüge in der Mündener Altstadt komplett gesperrt. Die Flammen seien aber gelöscht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Brandursache ist noch unklar. Es gebe aber bisher keine Hinweise darauf, dass das Feuer mit Absicht gelegt worden sei, teilte die Polizei mit. Die Ermittler konnten den Brandort noch nicht betreten und näher begutachten. „Zunächst muss die Statik überprüft werden“, sagte die Polizeisprecherin. Vermutlich erst im Laufe der Woche könnten dann die Brandermittler mit ihrer Arbeit beginnen.

Folgenschwere Brände

Wie viele der Gebäude tatsächlich unbewohnbar seien, stehe noch nicht fest. Eventuell gebe es in der dicht bebauten Altstadt auch noch Schäden an weiteren Häusern. Auch das Löschwasser habe Gebäude beschädigt, sagte die Sprecherin.

In der historischen Altstadt von Hannoversch Münden kam es bereits öfter zu folgenschweren Bränden. 2015 starb dabei ein Mann. 2008 richtete eine Feuersbrunst in der Altstadt einen Schaden von mehreren Millionen Euro an. Damals waren sieben Fachwerkhäuser aus dem 16. bis 19. Jahrhundert zum Teil völlig zerstört worden.