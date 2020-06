Harte Strafen für Stuttgarter Randalierer wirken nicht

Frage: Ausschreitungen und Gewalt gegen Polizisten in Stuttgart – wo sehen Sie die Ursache?

Palmer: Das große Rätsel, das wir lösen müssen, ist, wie es scheinbar spontan dazu kam, dass sich so viele junge Menschen gegen die Polizei solidarisieren. Sie hatten offenkundig ein gemeinsames Feindbild – nämlich unseren Staat und unsere Polizei. Die Frage ist, woher das Feindbild kommt und wer diese Leute sind. Der Begriff „Partyszene“ oder „Samstagabendszene“, den die Polizei dafür eingeführt hat, hat keinen Erklärungsgehalt und scheint eher Ratlosigkeit in der Beschreibung auszudrücken.

Frage: Was ist das für eine Szene?

Palmer: Es gibt eine Menge von Indizien dafür, dass es sich bei dem Gros der Täter um People of Color handelt, um junge Männer mit Migrationshintergrund. Das muss man überprüfen. Die Verhaftungen deuten auch in diese Richtung. Wenn sich dies bestätigen sollte, gibt es eine plausible Erklärung: Nämlich, dass die Diskussion über Rassismus bei der Polizei und die schrecklichen Ereignisse um den Tod des Schwarzen George Floyd, sich in Wut der People of Color auch bei uns auswirken und hier Bahn gebrochen haben.

Frage: Der Ruf nach harten Strafen wird lauter. Wie muss man jetzt reagieren?

Palmer: Der Ruf nach harten Strafen wirkt wie eine hilflose Ausrede. Es wird sie nur in ganz wenigen Ausnahmefällen geben. Von den Tätern auf der Kölner Domplatte in der Silvesternacht wurde am Ende so gut wie niemand verurteilt, weil in großen Menschenmengen der Nachweis der Täterschaft kaum zu führen ist. Das wird in Stuttgart nicht viel besser ausgehen. Die harten Strafen wirken nicht.

Frage: Was dann?

Palmer: Wir müssen früher ansetzen. Woher kommt diese Wut? Woher kommt diese Aggression? Woher kommt diese Verachtung für unseren Staat? Diese Fragen müssen wir klären und die Ursachen bekämpfen. Entscheidend ist jetzt, präzise zu ermitteln, wer das war. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Rechten und die AfD im Internet – und das passiert bereits – dieser Sache bemächtigen.

