Theologe Klaus Berger tot

Heidelberg Der Theologe Klaus Berger ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er sei am Montag an seinem Schreibtisch in Heidelberg einem Herztod erlegen, teilte der Herder-Verlag am Dienstag mit. Der in Hildesheim geborene Katholik Berger lehrte in den Niederlanden, bevor er 1977 als Professor an die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Heidelberg kam. Kaum ein Bibelforscher in Deutschland verkaufte so viele Bücher wie er.

