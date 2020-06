Mann kracht gegen Mauer und stirbt

Helmstedt Ein 79-Jähriger ist am Mittwochmorgen in Helmstedt gegen eine Mauer gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Rettungskräfte konnten den eingeklemmten Mann befreien und in eine Klinik bringen, wie die Polizei mitteilte. Dort erlag er seinen Verletzungen. Eine Zeugin habe beobachtet, wie der Senior mit plötzlich aufheulendem Motor von einem Parkplatz über einen Fußweg losfuhr. Die Polizei hält es daher für möglich, dass er Gaspedal und Bremse verwechselt hat.

