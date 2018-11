Helsinki Die europäischen Christdemokraten gehen mit Manfred Weber als Spitzenkandidat in die Europawahl 2019. Der 46-jährige Niederbayer wurde am Donnerstag mit überwältigender Mehrheit (79,2 Prozent) vom Konvent der Europäischen Volkspartei in Helsinki gewählt. Die übrigen Stimmen entfielen auf seinen Gegenkandidaten, den ehemaligen finnischen Ministerpräsidenten Alexander Stubb. Damit hat Weber (CSU) beste Chancen, Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident zu beerben.

Der „Manfred“: So nennen sie ihn alle beim Parteitag der Europäischen Christdemokraten. Und so steht es auch auf den Lebkuchen-Herzen, die seine Wahlkampfhelfer verteilen, eingepackt in eine Folie, verziert mit einem aufgeklebten Foto des gelernten Diplomingenieurs. Manfred Weber ist beliebt. Fast schon artig bedankt er sich bei jedem für die Grüße und Glückwünsche zu seiner Wahl. Der CSU-Politiker aus dem niederbayerischen Wildenberg (Landkreis Kelheim) tritt auf, wie er sich in einem Bewerbungsvideo vorstellt: ein Handschlag für die Bäckerin, ein kurzes Winken zum Mann auf der anderen Straßenseite.

Die Mächtigen der Christdemokraten sind nach Helsinki gekommen, um für Weber zu werben. Sein (Noch-)Parteichef, Innenminister Horst Seehofer, nennt ihn einen „Mann in der europäischen Tradition der CSU“. Angela Merkel lobt ihn als eine „starke Persönlichkeit“.

Dass der verheiratete, kinderlose Konservative, der auf seiner Webseite über den sonntäglichen Kirchgang spricht und die Schönheit Bayerns lobt, der Europa eher getragen als „Projekt der Freiheit, des Friedens und des Wohlstands“ lobt, auch anders kann, wissen nur wenige. 2002, mit 30 Jahren, zog er in den bayerischen Landtag ein. Zwei Jahre später wechselte er als Innenpolitiker ins Europäische Parlament. Doch die innerparteiliche Karriere ging weiter. 2008 übernahm er den Vorsitz des Bezirksverbandes Niederbayern der CSU, 2015 stieg er als stellvertretender Parteichef in die Führungsetage der Christsozialen auf. Inzwischen wird er selbst von Seehofer als potenzieller Nachfolger an der CSU-Spitze ernst genommen – auch wenn er in Brüssel bleiben würde.

Nun streckt der Bayer die Hand nach dem mächtigsten Amt der EU aus: Dass die Christdemokraten bei der Europawahl wieder die stärkste Fraktion im Straßburger Parlament stellen werden, gilt als sicher. Damit wäre Weber als deren Spitzenkandidat auch der Anwärter auf das Amt des Kommissionspräsidenten. „Lasst uns ein mehr geeintes, beschützendes und ambitioniertes Europa miteinander bauen“, sagte er am Donnerstag, als er noch einmal um die Stimmen der Delegierten kämpfte.

Die Beitrittsgespräche mit der Türkei will Weber beenden, Ankara einen Vorschlag für eine andere Anbindung an Europa unterbreiten. In der Flüchtlingsfrage fordert er mehr Schutz der Außengrenzen, Auffanglager in Nordafrika, eine beschleunigte Rückführung der Migranten, die kein Recht auf Asyl haben. In der Industriepolitik steht er mit immer neuen Auflagen für die Industrie und Wirtschaft auf Kriegsfuß. Klimaschutz nennt er unverzichtbar. Im Streit der EU mit Polen und Ungarn fordert Weber „neue Instrumente, um Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen“.

Die europäischen Bürger werden zwischen dem 23. und 26. Mai 2019 (in Deutschland am 26. Mai) zur Stimmabgabe gerufen. 2014 kamen nur knapp 43 Prozent. Weber könnte der zweite deutsche Kommissionspräsident nach Walter Hallstein werden, der die Behörde zwischen 1958 und 1967 leitete.