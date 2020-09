Herrlicher Start in den Tag in Peine

Die Sonne geht auf, wie hier in der Gemeinde Hohenhameln im Landkreis Peine, und beschert den Menschen in Niedersachsen einen weiteren herrlichen Spätsommertag: Das Hochdruckgebiet „Leiki“ sorgt schon seit Tagen für sonniges Wetter im ganzen Land. Benannt ist das Hochdruckgebiet nach Wolfgang „Leiki“ Leikermoser, Moderator des Radiosenders „Antenne Bayern“. Wetterpatenschaften können beim Institut für Meteorologie in Berlin beantragt werden. DPA-BILD: