10 000 Euro für Wiederaufforstung

Hildesheim Eine Soforthilfe von 10 000 Euro für das Partnerland Bolivien, in dem seit mehr als einem Monat flächendeckende Waldbrände lodern, stellt das Bistum Hildesheim zur Verfügung. Damit soll die Wiederaufforstung unterstützt werden, teilte die Diözese am Donnerstag mit. Der Verlust der biologischen Vielfalt, der Schaden für die Natur und die Gesundheit der Menschen sei nicht zu kalkulieren und in vielen Fällen sicher unwiderruflich, sagte Diözesanstellenleiter Dietmar Müßig. Darauf habe die bolivianische Bischofskonferenz mit Nachdruck hingewiesen.