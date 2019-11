Türkei schiebt Deutsche ab

Hildesheim /Ankara Die Türkei hat eine siebenköpfige Familie aus Hildesheim nach Deutschland zurückgeschickt. Die Familie wurde am späten Nachmittag in Berlin erwartet. Sie wird dem salafistischen Milieu zugerechnet. Das türkische Innenministerium bezeichnete alle Personen als „ausländische Terroristenkämpfer“.

Die Türkei hatte in den vergangenen Wochen europäische Staaten dafür kritisiert, dass diese nicht bereit seien, Staatsangehörige aufzunehmen, die sich dem IS angeschlossen hatten und im Nahen Osten in Gefangenschaft geraten sind. Sie drohte, diese Personen auch dann zurückzuschicken, wenn ihnen die Staatsbürgerschaft mittlerweile wie etwa in Großbritannien aberkannt worden sei.