Aus der Türkei in U-Haft

Hildesheim /Berlin Nach der Abschiebung einer deutsch-irakischen Islamisten-Familie aus der Türkei ist ein 55-jähriger Mann festgenommen worden. Er war am Donnerstagabend mit seiner Familie, die dem salafistischen Milieu in Hildesheim zugerechnet wird, in Berlin gelandet. „Der Vater wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls der Justiz übergeben“, teilte der Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Inneres mit. Der Mann sitze derzeit noch in einer Berliner Haftanstalt und werde zeitnah nach Niedersachsen gebracht. Er sitzt unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges in Untersuchungshaft.