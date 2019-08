Erpressung statt neuer Liebe

Hildesheim Der Versuch, über das Internet eine Frau zu finden, hat einen 46-Jährigen aus dem Raum Hildesheim in die Arme eines Erpressers getrieben. Nach dem Kontakt über ein soziales Netzwerk habe es zwei Treffen mit einer Frau in Hannover gegeben, so die Polizei. Dann meldete sich der angebliche Ehemann und verlangte unter Androhung von Schlägen mehrere Tausend Euro. Der 46-Jährige ging darauf nicht ein. Bei einem weiteren Treffen erschien erneut der angebliche Ehemann, der seine Geldforderung erhöhte. Nun schaltete der 46-Jährige die Polizei ein. Bei der vereinbarten Geldübergabe waren nun Polizisten dabei. Diese nahmen den Erpresser, einen 24-Jährigen aus dem westfälischen Espelkamp, fest.