Erst-Absolventen in Rechtspsychologie

Hildesheim Die ersten Master-Studierenden des Fachs Rechtspsychologie an einer staatlichen deutschen Universität schließen in diesem Jahr in Hildesheim ihr Studium ab. Sie werden dann im niedersächsischen Justiz- und Maßregelvollzug arbeiten, wie die Uni am Mittwoch mitteilte. Die Hochschule hatte den Studiengang vor zwei Jahren eingerichtet. Außer der Universität Hildesheim bieten nur private Hochschulen oder Fachgesellschaften die Aus- oder Fortbildung an. Rechtspsychologen begutachten die Persönlichkeitsstruktur von Straftätern, um festzustellen, ob diese schuldfähig sind. Zudem erstellen sie Risikoprognosen.