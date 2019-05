Falschfahrer auf A 7 unterwegs

Hildesheim Ein 79 Jahre alter Falschfahrer ist in der Nacht zu Dienstag rund 30 Kilometer auf der Autobahn 7 gefahren. Zu einem Unfall sei es nicht gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Der Mann reagierte weder auf einen Streifenwagen noch auf einen Polizeihubschrauber. Erst am rund 30 Kilometer entfernten Autobahnkreuz Hannover-Ost konnte er gestoppt werden.