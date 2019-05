Ehepaar angeklagt wegen Missbrauchs

Hildesheim /Gifhorn Im Fall eines Ehepaares aus Gifhorn, das nach Missbrauchsvorwürfen in einer von ihnen geleiteten Wohngruppe im Januar vom Dienst suspendiert worden war, hat die Staatsanwaltschaft Hildesheim Anklage erhoben. Dem 57-jährigen Mann werde sexueller Missbrauch von Kindern in elf Fällen vorgeworfen, sagte Behördensprecherin Christina Pannek am Montag. Der 59-jährigen Ehefrau werde zur Last gelegt, sich in einem Fall an den Misshandlungen beteiligt zu haben. In vier Fällen soll sie gegen die Misshandlungen nichts unternommen haben.