Glockengeläut für den Klimaschutz

Hildesheim Zu den weltweit geplanten Klimaprotesten am Freitag sollen in den Kirchen des Bistums Hildesheim die Glocken läuten. Damit werde die Forderung der Fridays-for-Future-Bewegung nach einer „radikalen Transformation unserer Lebens- und Wirtschaftsweise“ unterstützt, schreibt Generalvikar Martin Wilk in einem Aufruf an die 119 Pfarrgemeinden der Diözese. „Die Idee ist, um 11.55 Uhr für fünf Minuten die Glocken zu läuten, um darauf aufmerksam zu machen, dass es in Sachen Engagement für das Klima in der Tat fünf vor zwölf ist.“