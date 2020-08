Motorradfahrer: Demofahrt gegen schärfere Gesetze

Hildesheim /Hannover Rund 1200 Motorradfahrer haben am Sonntag mit einer Demofahrt in Niedersachsen erneut gegen drohende Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen protestiert. Laut Polizei verlief der Fahrt von Hildesheim nach Hannover und zurück ohne Zwischenfälle. Die Initiative „Demo gegen Fahrverbote Hildesheim“ hatte die Aktion organisiert. Der Protest richtet sich gegen die Vorschläge des Bundesrats zur Vermeidung von Lärm. Die Länderkammer setzt sich unter anderem dafür ein, dass die Lärmpegel aller neuen Motorräder pauschal auf 80 Dezibel begrenzt werden. Strafen für technische Manipulationen sollen verschärft und Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen leichter ermöglicht werden.