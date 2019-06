Hildesheim Als Folge des Klimawandels wird es im Harz tendenziell immer trockener. Zu diesem Schluss kommt eine am Freitag veröffentlichte Langzeitstudie der Harzwasserwerke. Danach gehen die Niederschläge mittlerweile nicht nur in den Sommerhalbjahren, sondern auch im Winter zurück. Frühere Annahmen, dass der Klimawandel im Harz zu trockeneren Sommern und feuchteren Wintern führe, hätten sich nicht bestätigt. Die Untersuchung, die sich auf Daten aus den Jahren 1941 bis 2018 stützt, wurde aus Anlass des Tages der Daseinsvorsorge an den niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies (SPD) übergeben.