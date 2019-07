Lies informiert sich über Hochwasser

Hildesheim Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD, Sande) hat sich an der Innerstetalsperre im Harz über Hochwasserschutz informiert. Schon vor dem Besuch am Dienstag hatte er angekündigt, dass neue Rückhaltebecken gebaut werden müssten, zudem seien die Talsperren von immenser Bedeutung. Das Ministerium arbeitet derzeit an einem Wasserversorgungskonzept, um zu ermitteln, wo in Zukunft wie viel Wasser für Verbraucher, Landwirtschaft und Industrie gebraucht werde.