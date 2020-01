Mann nach Attacke inhaftiert

Hildesheim Ein 38-Jähriger hat in Elze im Landkreis Hildesheim eine Attacke eines Mannes auf dessen Bruder gestoppt und den Täter bis zum Eintreffen der Polizei in Schach gehalten. Der Mann habe die Auseinandersetzung in der Silvesternacht beobachtet, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Der 23-jährige Angreifer kam in Untersuchungshaft. Die beiden Männer gerieten auf dem Rückweg von einer Silvesterfeier in Streit. Der 23-Jährige soll seinen Bruder in die Fensterscheibe eines Geschäfts gestoßen haben. Danach soll er ihm mehrmals gegen den Kopf getreten haben.