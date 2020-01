Mehrere Verletzte durch Pfefferspray

Hildesheim Womöglich durch Pfefferspray hat es in einem Hildesheimer Supermarkt mehrere Verletzte gegeben. Elf Menschen hatten Symptome wie Schwindel, Erbrechen und Husten, vier von ihnen kamen am Mittwochabend in ein Krankenhaus. „Man geht davon aus, dass Pfefferspray gesprüht wurde“, sagte ein Polizeisprecher. Es habe einen Großeinsatz in der unteren Etage des Markts gegeben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Verdächtige gebe es noch nicht.