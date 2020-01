Missbrauch: Pädagogen angeklagt

Hildesheim Der Missbrauchsprozess gegen ein Gifhorner Pädagogenpaar hat am Donnerstag vor dem Landgericht Hildesheim neu begonnen. Er war im Oktober unterbrochen worden, nachdem Ermittlungsbehörden neue Akten und Asservaten eingereicht hatten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 57-jährigen Erzieher und seiner 60-jährigen Ehefrau sexuellen Missbrauch und Misshandlung vor. Mit mindestens vier Mädchen habe der Angeklagte seinen Windel- und Exkrementenfetisch ausgelebt, sagte Staatsanwältin Christina Pannek in der Anklageverlesung. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, seine Ehefrau ist seit der Aussetzung des Prozesses auf freiem Fuß. Die Taten sollen sich zwischen Mai 1998 und Juli 2007 ereignet haben.