Priester: Neue Vorwürfe

Hildesheim Gegen einen nach Missbrauchsvorwürfen beurlaubten Priester des Bistums Hildesheim richten sich weitere Anschuldigungen. Zwei Hinweise bezögen sich auf mögliches grenzverletzendes Verhalten gegenüber volljährigen Personen und würden derzeit geprüft, teilte das Bistum am Mittwoch mit.

Bis zur Klärung halte Bischof Heiner Wilmer an der im Dezember 2019 erfolgten Beurlaubung des Geistlichen fest. Grund dafür waren Vorwürfe, der Priester habe in den 80er-Jahren sexualisierte Gewalt gegen eine junge Frau ausgeübt. Die Betroffene, damals zwischen 16 und 18 Jahre alt, hatte die Vorfälle im November 2019 gemeldet. Der Priester räumte laut Bistum ein, dass ihre Schilderungen „im Wesentlichen“ zutrafen. Ein Verfahren vor einem Kirchengericht sei aber nicht möglich. Das habe die Glaubenskongregation des Vatikans dem Bistum mitgeteilt. Demnach war die Frau zum Zeitpunkt des Tatvorwurfs mit mindestens 16 Jahren aus kirchenrechtlicher Sicht volljährig. Das Bistum Hildesheim habe ihr aber 3000 Euro in Anerkennung des Leids gezahlt, die Diözese trage die Kosten für Therapien. Der Priester habe die Summe selbst auf 10 000 Euro aufgestockt.