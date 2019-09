Prozess: Asylheim bestohlen

Hildesheim Millionensummen für Flüchtlingsheime soll ein ehemaliger Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Hannover in die eigene Tasche gesteckt haben. Seit Freitag steht der 46-Jährige in Hildesheim vor Gericht.

Der 46-jährige deutsch-libanesische Angeklagte sitzt wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Einem 37-jährigen deutschen Kollegen von ihm wird ebenfalls Betrug vorgeworfen. Mitangeklagt ist auch die Ehefrau des 37-Jährigen wegen Beihilfe.

Die ASB-Gesellschaft Soziale Dienste hatte seit 2015 einige Asylbewerber-Unterkünfte im Auftrag des niedersächsischen Innenministeriums und der Landesaufnahmebehörde betrieben. Von 2017 an soll das Land Niedersachsen 8,1 Millionen Euro auf ein Konto überwiesen haben, das nur scheinbar für die gemeinnützige GmbH eingerichtet worden war. Tatsächlich sollen die ASB-Führungskräfte das Geld für private Zwecke genutzt haben. Auf die Schliche kamen die Behörden den mutmaßlichen Betrügern bei der Buchhaltungsprüfung einer Sicherheitsfirma. Laut Anklage soll der 46-Jährige allein drei Millionen Euro auf Konten im Libanon überwiesen haben, außerdem 400 000 Euro an Empfänger in Spanien, weitere Summen gingen nach Italien und Österreich.