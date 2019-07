Hildesheim /Salzgitter Staus und stockender Verkehr gab es in Niedersachsen am Wochenende vor allem auf der Autobahn 7. Der Streckenabschnitt zwischen Hildesheim und dem Autobahndreieck Salzgitter in Richtung Süden war ab Samstag, 15 Uhr, voll gesperrt. Trotz eines Unfalls auf der Ausweichroute blieb die Verkehrslage laut eines Sprechers der Polizei Hildesheim aber entspannt. Bereits im Vorfeld war die Ampelschaltung auf der Umleitungsstrecke angepasst worden, um lange Staus zu verhindern. Der Autobahnabschnitt ist noch bis Montag, 5 Uhr, gesperrt.

Geduld brauchten Autofahrer auch am Samstag. Aufgrund von Baustellen und wegen des hohen Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Westenholz und Schwarmstedt in Richtung Hannover zeitweise auf bis zu acht Kilometer Länge.