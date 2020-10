Schulbus rollt ohne Fahrer weg

Hildesheim Ein Schulbus mit 19 Drittklässlern und zwei Lehrerinnen ist am Montag in Hildesheim ohne Fahrer eine abschüssige Straße heruntergerollt und erst in einem Vorgarten zum Stehen gekommen.

Vier Kinder und eine Lehrerin wurden leicht verletzt. Zu dem Unfall kam es, als der Busfahrer überprüfen wollte, warum die Türen nicht richtig schlossen. Nachdem er ausgestiegen war, rollte der Bus rund 100 Meter und durchbrach eine Hecke, bevor er auf einem privaten Grundstück zum Stehen kam. Der Busfahrer versuchte hinter dem Fahrzeug herzulaufen, stürzte aber und verletzte sich. Er erlitt einen Schock.