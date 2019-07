Schwerverletzte bei Auffahrunfall

Hildesheim Drei 20-Jährige sind bei einem Auffahrunfall auf der A 7 im Kreis Hildesheim schwer verletzt worden. Der Beifahrer musste an der Unfallstelle reanimiert werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer des Autos war hinter einem Lastwagen auf dem rechten von drei Fahrstreifen gefahren. Als er den Sattelzug überholen wollte, rammte er das Heck des Lastwagens und prallte anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Die drei Männer aus Dänemark kamen in Krankenhäuser. Der Sattelzug und das Auto mussten abgeschleppt werden.