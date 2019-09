Sexueller Missbrauch: Ehepaar vor Gericht

Hildesheim Ausgerechnet in einer Wohngruppe für hilfebedürftige Kinder sollen vier Mädchen Opfer sexueller Gewalt und Misshandlungen geworden sein. Seit Donnerstag steht ein Pädagogenpaar aus Gifhorn wegen der vorgeworfenen Taten zwischen 1998 und 2007 vor dem Landgericht Hildesheim. Dem 56-jährigen Mann wird elffacher sexueller Missbrauch und Misshandlung von Schutzbefohlenen in fünf Fällen vorgeworfen. Die 60-jährige Frau ist in fünf Fällen angeklagt, weil sie bei den Misshandlungen nicht eingeschritten sei und einmal geholfen haben soll.

Staatsanwältin Christina Pannek sagte in ihrer Anklage, der Angeklagte habe ausgenutzt, dass das Paar die Obhut und Fürsorge für die Kinder ausübte. Die Opfer waren zwischen 6 und 14 Jahre alt. Die kinderlosen Eheleute äußerten sich zum Prozessauftakt zu den Vorwürfen, die Öffentlichkeit wurde jedoch ausgeschlossen, weil ihre Intimsphäre zur Sprache kam und die Privatsphäre der Opfer geschützt werden sollte.