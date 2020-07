SPD-Parteitag nach Hildesheim verlegt

Hildesheim Der ursprünglich für den 18. April geplante SPD-Parteitag soll nun am Samstag, 24. Oktober, stattfinden. Allerdings nicht in Lüneburg, sondern in Hildesheim, wie SPD-Sprecherin Vivien Werner am Montag bestätigte. In der dortigen „Halle 39“ könnten die Corona-Abstandregeln besser eingehalten werden. Ministerpräsident Stephan Weil kandidiert erneut als SPD-Landesvorsitzender. Als Generalsekretärin will er den gut 200 Delegierten die Oldenburgerin Hanna Naber vorschlagen. Die 48-jährige Landtagsabgeordnete soll Alexander Saipa folgen.