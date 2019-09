Zwei neue Diakone werden geweiht

Hildesheim Der Elektrotechniker Jens Pohl und der Literaturprofessor Heinrich Detering werden im Hildesheimer Mariendom zu ständigen Diakonen geweiht. Die Feier findet am Samstag um 10 Uhr statt, kündigte das Bistum Hildesheim an. Pohl (44) aus Alfeld und Detering (59) aus Göttingen würden künftig neben ihrem Zivilberuf in ihren Pfarrgemeinden als Seelsorger mitarbeiten.

Außer Diakonen, die das Priesteramt anstreben, gibt es auch Ständige Diakone, die verheiratet sein und einen Zivilberuf ausüben dürfen. Diakone dürfen wie Priester taufen, trauen, beerdigen und predigen, nicht aber die Messe zelebrieren, die Krankensalbung spenden oder die Beichte hören.