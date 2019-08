Hildesheimer Dom lockt stetig Besucher

Der vor fünf Jahren nach einer Grundsanierung wiedereröffnete Hildesheimer Dom hat sich zu einem Besuchermagneten entwickelt. „Gerade in der Ferienzeit merken wir, dass der Dom gut besucht ist, auch von internationalen Gästen“, sagte Bistumssprecher Volker Bauerfeld. Binnen fünf Jahren seien 5686 öffentliche Führungen im Dom organisiert worden. Wie eine Sprecherin von Hildesheim Marketing sagte, gebe es auch auf Tourismusmessen ein verstärktes Interesse am Dom. Der Trend stark ansteigender Gästezahlen in Hildesheim sei in den vergangenen Jahren ungebrochen. Der nach seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaute und 1960 eröffnete Dom war in fünfjährigen Arbeiten an die ursprüngliche Architektur aus dem Mittelalter angepasst worden. Die Sanierung war allerdings teurer als geplant: Die Kosten stiegen von 37,2 auf 41 Millionen Euro, was die Kirche aus ihren Rücklagen abdeckt.

