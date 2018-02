Hochachtungfür Helfer

Betrifft: „Lebensmittel retten und Menschen helfen“, Panorama, 21. Februar; „Notwendig“, von Hans Begerow, Meinung, 21. Februar

Man kann es noch so schönreden. Es gibt bereits Verteilungskämpfe. Dass diese die ärmsten unseres Landes am stärksten treffen, war voraussehbar. Die Politik scheint demgegenüber aber völlig gleichgültig zu sein. Schon allein die Tatsache, das es in unserem so „reichen“ Land überhaupt Tafeln geben muss, ist schon ein Unding sondergleichen. Hochachtung empfinde ich allerdings für alle ehrenamtlichen Helfer bei den Tafeln.

Eckard Henke

Oldenburg