Hochdekoriert zur Moskauer Militärparade

Bei der Militärparade zur Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkrieges in Moskau sitzen sie in der ersten Reihe: hochdekorierte Kriegsveteranen. Der 9. Mai wird als „Tag des Sieges“ über Nazi-Deutschland gefeiert. Am Mittwoch rief Präsident Wladimir Putin zur internationalen Zusammenarbeit gegen Neonazismus auf.AP-BILD: