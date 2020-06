Serengeti-Park hilft bei Nashornrettung

Hodenhagen Mithilfe von künstlicher Befruchtung und Leihmüttern wollen Forscher das in freier Wildbahn bereits ausgestorbene Nördliche Breitmaulnashorn retten. Wichtige Erkenntnisse erhofft sich das internationale Team von der siebenjährigen Makena, einem Südlichen Breitmaulnashorn aus dem Serengeti-Park Hodenhagen. Der jungen Kuh wurden Eizellen entnommen, die in einem Speziallabor in Italien befruchtet wurden. Bald soll ihr ein Embryo eingesetzt werden. Vielleicht könne Makena irgendwann als Leihmutter für Nördliche Breitmaulnashörner fungieren, sagte Thomas Hildebrandt vom Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung.

