2. Bürgermeister tritt aus SPD aus

Höchstadt Der in die Kritik geratene 2. Bürgermeister von Höchstadt an der Aisch, Günter Schulz, ist nach eigenen Angaben aus der SPD ausgetreten. Der Kommunalpolitiker war mit der Stimme des einzigen AfD-Stadtrates in das Amt wiedergewählt worden. Als er dem Aufruf der bayerischen SPD-Spitze nicht nachkam, sein Amt niederzulegen, leitete der Landesverband ein Parteiordnungsverfahren gegen Schulz ein – mit dem Ziel, ihn aus der SPD auszuschließen.

Dem kam Schulz jetzt zuvor. In seiner Stellungnahme heißt es: Er sei kein anderer Mensch geworden, der durch die mit Hilfe einer Stimme der AfD zustande gekommene Wahl am 11. Mai nun plötzlich anders denke oder handele als in den 18 Jahren Bürgermeistertätigkeit zuvor.

