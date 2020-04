Hoffen auf kluge Entscheidungen

In den USA und in Deutschland wurden die Osterfeiertage vor allem von einer Debatte geprägt: Wie angesichts der Coronavirus-Pandemie und der verheerenden Folgen für die großen und kleinen Unternehmen im Land vorsichtig den Weg zurück in die Normalität finden?

Auf der Hand liegt, dass die Regeln durchaus widersprüchlich sind: Warum müssen beispielsweise Einzelhandels-Geschäfte weiter geschlossen haben, obwohl sich doch in den Supermärkten die Menschen mit ihren Schutzmasken ballen? Wenn bestimmte Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, sollte es doch möglich sein, den Würgegriff auf Millionen Unternehmen etwas zu lockern, ohne eine neue Welle von Infektionen zu provozieren.

Das eigentliche Problem bei diesen Entscheidungen ist allerdings, dass die Bürger dabei von Politikern abhängig sind, deren kollektives Versagen erst die so schockierenden Fallzahlen ermöglicht hat. US-Präsident Donald Trump, der sich jetzt bei der Wiedereröffnung der Wirtschaft von Fakten und leider auch „viel Instinkt“ (Trump) leiten lassen will, unterschätzte die Pandemie trotz unübersehbarer Warnungen. Boris Johnson war aus ähnlichem Holz geschnitzt, bis ihn der Virus fast dahinraffte.

Und auch die Bundesregierung in Berlin bekleckerte sich lange Zeit nicht mit Ruhm – siehe beispielsweise die Empfehlung des Gesundheitsministers, zunächst nur Großveranstaltungen über 1000 Menschen abzusagen. Dies folgte Anfang März seiner seltsamen Logik, dass der Virus sich an Versammlungsgrößen orientiert und offenbar 999 Köpfe noch akzeptabel waren.

Nun bleibt die Hoffnung, dass es diese Verantwortlichen endlich schaffen, mit gesundem Menschenverstand die richtigen Entscheidungen zu treffen.

