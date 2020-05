Millionenschaden bei Brand auf Bauernhof

Hohnhorst Bei einem Brand in Hohnhorst im Landkreis Schaumburg ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brach das Feuer am Vorabend auf einem landwirtschaftlichen Anwesen aus. Eine Scheune wurde zerstört, das angrenzende Wohngebäude beschädigt. Das Haus sei vorübergehend nicht bewohnbar, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

