Honé will regionalere Förderung

Holzminden Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé hat dafür geworben, die EU-Förderpolitik flexibler und regionaler zu gestalten. „Nur so können wir auf die Bedarfe der Regionen eingehen und die vorhandenen Fördergelder effektiv nutzen. Für diesen Ansatz für die kommende Förderperiode nach 2020 machen wir uns in Brüssel stark“, sagte die SPD-Politikerin am Montag bei der Jahresbilanz des Südniedersachsenprogramms in Holzminden. Im südlichen Niedersachsen müssten besonders die Forschungs- und Entwicklungslandschaft stärker europäisch vernetzt werden.