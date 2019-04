Anführern drohen lange Haftstrafen

Hongkong Viereinhalb Jahre nach der „Regenschirm-Bewegung“ für mehr Demokratie in Hongkong sind neun Anführer der Proteste schuldig gesprochen worden. In dem bisher größten Prozess verhängte am Dienstag ein Gericht die Urteile wegen Aufwiegelung und Verschwörung zur Störung der öffentlichen Ordnung. Menschenrechtler beklagten einen „vernichtenden Schlag gegen Meinungsfreiheit“ in der Sonderverwaltungsregion Chinas.

Am Mittwoch soll das Strafmaß bekannt gegeben werden. Den Verurteilten droht bis zu sieben Jahre Haft.