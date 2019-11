Demokratielager siegt in Hongkong

Hongkong Klarer Sieg für die Demokraten: Bei den Bezirksratswahlen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong hat das pro-demokratische Lager klar gewonnen. Nach vorläufigen Ergebnissen haben die Demokraten mindestens 388 der 452 Sitze errungen. Bei der vorangegangen Wahl 2015 hatte das regierungstreue und fest zu Peking haltende Lager noch drei Viertel der Mandate geholt und seither alle 18 Bezirksräte kontrolliert. 17 davon gingen nun an das Demokratielager. Es gab eine Rekordwahlbeteiligung von mehr als 71 Prozent. Vor vier Jahren hatte die Quote bei 47 Prozent gelegen.