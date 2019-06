Hongkong: Lam soll zurücktreten

Hongkong Die Proteste gegen die Regierung von Hongkong wegen des umstrittenen Auslieferungsgesetzes reißen nicht ab. Nachdem am Wochenende nach Schätzung der Organisatoren bis zu zwei Millionen Menschen auf die Straße gegangen waren, versammelten sich auch am Montag zahlreiche Demonstranten vor dem Sitz von Regierungschefin Carrie Lam und forderten ihren Rücktritt. Lam hatte versucht, im Eilverfahren ein Gesetz durchzudrücken, das die Auslieferung bestimmter Verdächtiger aus der Sonderverwaltungszone an China erlauben sollte. Kritiker befürchten dort Folter und unfaire Prozesse. Angesichts des massiven Widerstands aus der Bevölkerung legte Lam die Gesetzesvorlage auf Eis. Beim gewaltsamen Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten waren 80 Menschen verletzt worden.