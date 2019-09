Hongkong Polizisten haben bei Protesten in Hongkong einen Wasserwerfer mit blauer Flüssigkeit gegen die prodemokratischen Demonstranten eingesetzt. Das Vorgehen in der Nähe von Regierungsgebäuden zielte am Sonntag darauf ab, Protestierende zu identifizieren, weshalb diese sich zurückzogen. An mehreren Stellen in Hongkong setzte die Polizei außerdem Tränengas ein. Die Menge wurde auseinandergetrieben. Danach schien es, als verebbe der Protest mit Tausenden Teilnehmern.

Bereits am Samstag waren die Demonstrationen in Hongkong in Gewalt geendet. Die prodemokratischen Protestierenden hatten an die Regenschirm-Proteste 2014 erinnert, bei denen Demonstranten 79 Tage lang wichtige Straßen blockierten, um damit eine freie Wahl der Regierung von Hongkong einzufordern. Einige Protestierende rissen Schilder herunter, auf denen Chinas Kommunistischer Partei zum 70. Jahrestag ihrer siegreichen Revolution gratuliert wurde. Die Feierlichkeiten dazu finden am Dienstag statt, dem chinesischen Nationalfeiertag.