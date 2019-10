Hongkong Zehntausende maskierte Demonstranten in Hongkong haben am Sonntag am dritten Tag in Folge gegen die Verhängung der Notstandsgesetzgebung protestiert. Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Demokratiebewegung vor. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, wie Videos und Liveblogs von Medien aus Hongkong zeigten. „Hongkonger, revoltiert“ und „Kämpft für die Freiheit, steht zu Hongkong“ skandierte die Menge, die wegen strömenden Regens und zur Erinnerung an den „Regenschirm-Revolution“ genannten Aufstand 2014 bunte Regenschirme trug. Hongkongs Regierung hatte am Freitag Notstandsgesetze in Kraft gesetzt und ein Vermummungsverbot verhängt. Die Partei Demosisto des Studenten Joshua Wong (21), einer der treibenden Kräfte der Demokratiebewegung, twitterte am späten Sonntagnachmittag: „Es ist glasklar, das HKer (Hongkonger) niemals klein beigeben werden, wenn die Regierung nicht auf die Forderungen der Menschen eingeht.“ Die hauptsächlich aus Senioren und Rentnern bestehende Freiwilligenorganisation „Schützt unsere Kinder“ versuchte, mit der Bildung menschlicher Schutzmauern die jugendlichen Demonstranten vor Polizeigewalt zu schützen. Gelbe Westen sind das Erkennungszeichen der aus mehreren Hundert meist christlichen Hausfrauen, Arbeitern, Hausmeistern und Arbeitern bestehende Gruppierung. Die katholische und chinatreue Regierungschefin Lam steht unter Druck der Machthaber in Peking, den antichinesischen Protesten in Hongkong ein Ende zu setzen. Beobachter in Hongkong werfen der Polizei unverhältnismäßige Gewalt gegen Demonstranten vor. Seit fast vier Monaten demonstrieren Tausende Hongkonger täglich für Demokratie und gegen die zunehmende Unterminierung des Prinzips „Ein Land – zwei Systeme“ durch China.