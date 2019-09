Hongkongs Regierung macht Kehrtwende

Hongkong Nach monatelangen Protesten will Hongkongs Regierung das heftig umstrittene Gesetz für Auslieferungen nach China komplett zurückziehen. In einer Videoansprache gestand Regierungschefin Carrie Lam am Mittwoch ferner ein, dass die Unzufriedenheit unter den sieben Millionen Hongkongern „weit über dieses Gesetz hinausgeht“. Sie kündigte einen Dialog über die „tiefsitzenden Probleme“ an.

Mit dem Rückzug des Gesetzentwurfs erfüllt Lam eine Hauptforderung der Demonstranten und zeigt Entgegenkommen. Doch hieß es in vielen Reaktionen „zu wenig, zu spät“, wie auch der Anführer der Protestbewegung, Joshua Wong, meinte. Die Proteste müssten mindestens bis zum 1. Oktober weitergehen, wenn China den 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik feiere.