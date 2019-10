Hongkong Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong darf bei der Kommunalwahl am 24. November nicht antreten. Der 22-jährige Anführer der Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion und Mitbegründer der oppositionellen Demosisto-Partei wurde nicht zugelassen, weil er für die „Selbstbestimmung“ Hongkongs eintritt, wie es am Dienstag in einer Entscheidung der Behörden hieß. Der Ausschluss dürfte die angespannte Atmosphäre in der seit Monaten von Protesten heimgesuchten asiatischen Metropole neu aufheizen.

In einer Reaktion auf Twitter kritisierte Wong die Entscheidung: „Sie zeigt, wie Peking die Wahlen durch politische Zensur und Vorauswahl manipuliert.“ Der Aktivist gilt seit der „Regenschirmbewegung“ 2014 als das Gesicht der demokratischen Kräfte in Hongkong. Die Bewegung gewann in diesem Sommer mit der Kontroverse über ein inzwischen zurückgezogenes Gesetz für Auslieferungen an China wieder an Fahrt. Seit fünf Monaten demonstrieren Hongkonger jedes Wochenende.